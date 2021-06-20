توقع كل الأطباء وفاته.. أصغر طفل مبتسر في العالم يحتفل بعامه الأول

2021/06/20 | 10:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفى طفل أميركي بعيد ميلاه الأول بعد أن تغلب على جميع الصعاب وحقق "معجزة" باعتباره أصغر طفل مبستر على قيد الحياة في العالم، وذلك وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

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