تنظيمات حمرين تتفقد اوضاع المواطنين في خورماتو

2021/06/20 | 10:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وفد من تنظيمات حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني عددا من عوائل قضاء خورماتو.

وقال كريم شكر مسؤول مركز تنظيمات حمرين لـPUKmedia: تفقد مواطني خورماتو والاستماع الى همومهم من واجبات الاتحاد الوطني الكوردستاني والتي اكدها دائماً فقيد الامة الرئيس مام جلال لان خورماتو جزء لايتجزأ من اقليم كوردستان ونحن نريد الأطمئان على اوضاع المواطنين واحوالهم المعيشية اليومية.

وأضاف: من هنا نقول باننا لن نترك ابناء خورماتو يعيشيون وحدهم ولن نسمح لاحد بطمس حقوقهم المشروعة لانهم في مقدمة المضحين بالنفس والمال دفاعا عن مقدسات كوردستان والاتحاد الوطني الكوردستاني.

PUKmedia/ عمر اواره

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