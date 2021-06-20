محتجون غاضبون يرمون النفابات داخل مبنى بلدية الناصرية

2021/06/20 | 10:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم محتجون غاضبون من تردي الخدمات في

محافظة ذي قار، على رمي النفايات داخل

مديرية بلدية الناصرية.

واظهرت مقاطع فيديو قيام العشرات من

المحتجين بجمع النفايات في اكياس

ورميها داخل مبنى دائرة البلدية،

مه

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