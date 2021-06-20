علي عدنان وميمي في أول تعليق بعد خسارة العراق أمام أيران

2021/06/20 | 10:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر لاعبو منتخب العراق، من جماهير

بلدهم، عقب الخسارة أمام إيران، في ختام

مباريات المجموعة الثالثة، من التصفيات

الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال علي عدنان لاعب المنتخب العراقي في

تصريحات ل

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