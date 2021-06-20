صحيفة ايرانية تتهم الاتحادين الدولي والآسيوي بالتآمر لصالح السعودية والامارات

2021/06/20 | 10:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت صحيفة مهر الإيرانية الاتحادين

الدولي والآسيوي بالتآمر على إيران

وجميع المنتخبات التي تأهلت الى الدور

الحاسم من تصفيات كاس ألعالم 2022.

حيث نوهت الصحيفة إلى أن التصنيف

الاستثنائي صدر فقط لإرضاء

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