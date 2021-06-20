قائمة باسعار صرف الدولار في السوق المحلية لهذا اليوم

2021/06/20 | 10:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الأحد، (20 حزيران 2021)، بحسب رصد مختصين.بغداد – بورصة الكفاح 148,450 في الصيرفات شراء 148,000 بيع 149,000

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