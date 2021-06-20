غوغل تقدم نصائح لتسريع الاتصال بالإنترنت

2021/06/20 | 10:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت غوغل عن مجموعة من الحيل السرية لزيادة سرعات النطاق العريض لشبكات الإنترنت البطيئة في المنزل.

إذا كنت تعاني من سرعة الإنترنت في منزلك، فمن المفيد الاطلاع على بعض النصائح التي قدمتها شركة غوغل للتغلب على هذه المشكلة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

تأكد من تحديث الرواتر إذا كان عمر جهاز الراوتر الحالي لديك أكثر من ثلاث أو أربع سنوات، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء سرعة الإنترنت على هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر المحمول، لذلك تنصح غوغل بتغيير جهاز الراوتر وشراء جهاز جديد يتوافق مع تطور شبكات وسرعات الإنترنت.

اجعل شبكتك محمية بكلمة مرور دائمًا قد يبدو وجود “شبكة مفتوحة” بدون كلمة مرور أمرًا ملائمًا حيث لا داعي لتذكر كلمة مرور معقدة وسهلة النسيان، ولكن ذلك يعني أن بإمكان الغرباء الدخول بسهولة على شبكة الإنترنت الخاصة بك، مما يؤدي إلى تباطؤ سرعة الإنترنت وتعريض بياناتك للخطر.



لذلك من الضروري حماية الشبكة بكلمة مرور قوية يصعب اختراقها.

إنشاء شبكة واي فاي منفصلة للضيوف إذا كان لديك أطفال في المنزل، أو كان لديك الكثير من الضيوف، فمن المحتمل أنك وزعت كلمة مرور شبكة الواي فاي على الكثير من الأشخاص، لذلك تنصح غوغل بإنشاء شبكة واي فاي ثانية في منزلك، حتى يتمكن ضيوفك من الاستمتاع بتجربة رائعة بينما تظل أجهزتك الخاصة آمنة.

زيادة النطاق الترددي عند الضرورة ازداد الإقبال على تحميل الأفلام والألعاب واتصالات الفيديو منذ بداية أزمة كورونا، مما وضع عبئاً كبيراً على شبكات الإنترنت، لذلك من الأفضل زيادة النطاق الترددي الخاص بك لتفادي الوقود في مشكلة تباطؤ الإنترنت.

ضع جهاز التوجيه الخاص بك في مكان مركزي قدر الإمكان تصبح إشارات واي فاي أضعف كلما ابتعدت عن جهاز الراوتر، لذلك إذا أبقيت جهاز التوجيه بالقرب من الباب الأمامي، فقد يتم تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك بشكل أبطأ إذا كنت تحاول مشاهدتها في الغرف الداخلي.



لذا، من الأفضل وضع جهاز الراوتر في مكان مركزي قدر الإمكان داخل منزلك.

إذا كان منزلك يحتوي على نقاط ميتة للإشارة ضع في اعتبارك إنشاء شبكة متداخلة، بحيث تتواصل أجهزة الراوتر مع بعضها البعض وتنشئ شبكة واحدة عبر مساحة كبيرة.



وبينما تختلف قوة الشبكة اعتمادًا على أشياء مثل حجم منزلك ومزود خدمة الإنترنت الخاص بك، فإن الفكرة هي أن هذا النظام يوفر تغطية قوية باستمرار لجميع الأجهزة المتصلة في جميع أنحاء منزلك.

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