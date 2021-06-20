مستشار الكاظمي: الحكومة عبرت المصاعب الاقتصادية والمالية التي عصفت بالبلاد

2021/06/20 | 10:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادذكر مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أنه برغم شدة المصاعب الاقتصادية والمالية التي عصفت بالبلاد فقد استطاعت الحكومة خلال عام من عمرها، إدارة الملف المالي والاقتصادي بصورة جيدة، الأمر الذي بدوره انعكس على إدارة الملف الصحي في ظل جائحة كورونا.وقال صالح، في تصريح صحفي، “لقد واجه الملف الاقتصادي للبلاد خلال عام …

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