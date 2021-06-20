التخطيط: رصدنا انخفاض بأسعار المواد الغذائية وارتفاع بمعدل

2021/06/20 | 10:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرصدت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاحد، انخفاضا بأسعار المواد الغذائية، بنسبة (0.3%)، وارتفاعا بمعدل التضخم، وبنسبة بلغت (0.04%) خلال أيار الماضي.وبحسب بيان صادر عن الوزارة، وصل “النور نيوز” منه اليوم، إنها كشفت عن “وجود انخفاض طفيف في اسعار قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (0.3%) خلال الشهر الماضي”.وأكدت الوزارة أن “معدل …

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