الخلية: فصيل استطلاع يلقي القبض على مطلوب في سيطرة جسر البوعيثة بالأنبار

2021/06/20 | 10:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، القبض على مطلوب في سيطرة البوعثية بالانبار .

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وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 حزيران 2021)، "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبإشراف شعبة استخبارات وأمن الفرقة العاشرة/ فصيل استطلاع اللواء ٣٩ بالتعاون مع فوج طوارئ ١١ شرطة الأنبار، تم القاء القبض علئ احد المطلوبين ضمن قاعدة البيانات وفق احكام المادة ١/٤ إرهاب في سيطرة جسر البو عيثه".

وأضافت "تم تسليمه إلى الجهات المختصة بوصل استلام رسمي".

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