الرئيس الإسرائيلي يزور البيت الأبيض في 28 حزيران/يونيو

2021/06/20 | 10:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في واشنطن في 28 حزيران/يونيو بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي.وسيكون ريفلين الذي تنتهي ولايته في 5 تموز/يوليو ارفع مسؤول إسرائيلي يلتقي الرئيس الأميركي الجديد منذ تسلمه … Readmore

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