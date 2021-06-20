2021/06/20 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، اليوم الأحد، الحكومة والجهات المعنية ‏بتشديد الاجراءات الرقابية وتقديم المتلاعبين بالـسعار للقضاء بعد الارتفاع بأسعار ‏المنتجات الحيوانية‎ .‎ وقال رئيس اللجنة، سلام الشمري، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطلب نيابي للحكومة بتقديم المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء المركز الخبري الوطني.

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