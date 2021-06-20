الخارجية الاميركية تعلق على الانتخابات الايرانية و فوز رئيسي

2021/06/20 | 10:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على فوز ابراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية في إيران، مؤكدة أن الولايات المتحدة تتعهد بمواصلة المفاوضات النووية مع طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، الاحد (20 حزيران 2021)، ان " الإيرانيين حرموا من حقهم في اختيار قادتهم في عملية انتخابية حرة ونزيهة".

واضاف البيان، ان "الولايات المتحدة سوف تواصل المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني والعمل غلى جانب حلفائها وشركائها في هذا الصدد".

وفي وقت سابق من يوم امس السبت، أعلن التلفزيون الإيراني فوز المرشح إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية.

وإبراهيم رئيسي، هو رجل دين محافظ يبلغ من العمر (60 عاما) ويعد من المقربين من مرشد النظام الإيراني، علي خامئني، وينحدر الاثنان من مدينة مشهد التي تقع في شمال شرق إيران، وكان أحد طلابه هناك.

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