بيلاروسيا تطالب أرملة ناشط مقتول برصاص الشرطة دفع ضرائب على التبرعات

2021/06/20 | 10:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير إخبارية أن السلطات المختصة في بيلاروسيا قد طالبت أرملة ناشط قُتل برصاص شرطة مكافحة الشغب في أغسطس من العام الماضي بدفع ضرائب على التبرعات التي تلقتها بعد مصرع زوجها.

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