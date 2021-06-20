منها فوائدها الصحية..5 أسباب ستجعلك تعشق البامية

2021/06/20 | 10:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت لا تحب البامية أو لم تجربها

بعد، فقد حان الوقت لذلك، فهذا المكون

الذي لا يحظى بالتقدير الكافي يستحق

فرصة ثانية.

وبالنسبة إلى شيري كاسل، مؤلفة كتاب "The

New Southern Garden Cookbook" والتي نصب

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