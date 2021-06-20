القوات الأمنية تعتقل ستة اشخاص متهمين بقتل رجل الأعمال عماد الأسدي في بغداد

2021/06/20 | 10:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بإلقاء

القبض على مجموعة من الأشخاص متهمين

بقتل رجل الأعمال ومستثمر مشروع دواجن

الديوانية عماد الأسدي.

وأبلغ المصدر ، بأن القوات الأمنية

اعتقلت ستة متهمين بقتل الأسدي في

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