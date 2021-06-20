القضاء: حسم 77% من الدعاوى المعروضة على المحاكم خلال الفصل الأول من 2021

2021/06/20 | 10:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، حسم 77% من الدعاوى المعروضة على المحاكم العراقية خلال الفصل الأول من عام 2021.وذكر المجلس في بيان، أن “دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية قسم التخطيط والإحصاء كشفت عن تقريرها للفصل الأول لسنة 2021 لعموم رئاسات محاكم العراق باستثناء إقليم كردستان والذي تضمن عدد الدعاوى المحسومة والمنجزة إضافة […]

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