2021/06/20 | 10:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابي في الأنبار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابي في الأنبار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابي في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).