بيان تحذيري من الزراعة النيابية: أسعار المنتجات الحيوانية ترتفع.. حاسبوا ضعّاف النفوس

2021/06/20 | 11:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طالبت لجنة الزراعة النيابية، الأحد، بتشديد الإجراءات الرقابية على المنتجات الحيوانية، وتقديم المتلاعبين بالأسعار للقضاء.

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وذكر رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 حزيران 2021)، "طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية الحكومة والجهات المعنية الى تشديد الإجراءات الرقابية وتقديم المتلاعين بالأسعار للقضاء بعد الارتفاع باسعار المنتجات الحيوانية".

وأضاف، أن "أسعار المنتجات الحيوانية المحلية من بيض ودجاج شهدت خلال الفترة القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا أثر بشكل واضح على عموم المواطنين".

وتابع، أن "هناك مطالبات شعبية بعودة الاستيراد وخاصة البيض من أجل كبح الارتفاع الكبير بالمنتج المحلي والذي يقوم به بعض ضعاف النفوس الذي همهم الوحيد الاثراء الفاحش على حساب المواطنين".

وشدد الشمري على "ضرورة أن توسع الوزارة منافذ البيع المباشر للمواطنين وبسعر مناسب لبيض المائدة والدجاج والبدء باتخاذ الإجراءات القانونية لكل متلاعب بالأسعار الموضوعة حكوميا".

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