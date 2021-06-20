2021/06/20 | 11:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

خول مجلس الوزراء، اليوم الأحد، وزير التجارة صلاحية تسديد دفعة من مستحقات الفلاحين .وذكر بيان صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "مجلس الوزراء قرّر الموافقة على تخويل وزير التجارة، صلاحية تسديد دفعة من مستحقات الفلاحين عن مادتي الحنطة والشلب، من السيولة المتوافرة في حساب الشركة العامة لتجارة الحبوب".وأضاف "على أن يستقطع مبلغ الدفعة لاحقاً من مستحقات الفلاحين التي ستمولها وزارة المالية مستقبلاً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يُخول وزير التجارة صلاحية تسديد دفعة من مستحقات الفلاحين) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يُخول وزير التجارة صلاحية تسديد دفعة من مستحقات الفلاحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).