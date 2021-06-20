طقس العراق: انخفاض درجات الحرارة في بعض المحافظات ورياح مثيرة بهذه المناطق

2021/06/20 | 11:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير حالة الطقس، الاحد، الى انخفاض في درجات الحرارة بالمنطقة الشمالية، ورياح مثيرة للغبار في المناطق الجنوبية.

وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (20 حزيران 2021)، انه "من المتوقع أن تشهد المنطقة الوسطى من البلاد اليوم طقسا صحوا ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، فيما ستشهد المنطقة الشمالية انخفاضا في درجات الحرارة، اما المنطقة الجنوبية فلا تغير في درجات الحرارة مع طقس صحو ورياح شمالية غربية مثيرة للغبار".

وأضاف البيان، ان "درجات الحرارة العظمى في عموم البلاد ستتجاوزن حاجز الـ40 درجة مئوية، عدا محافظة دهوك ستنخفض قليلا عن هذا الحد".

N.A

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