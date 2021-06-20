2021/06/20 | 11:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، موعد زيارة وزيرها مهدي رشيد ‏الحمداني، إلى تركيا، لبحث ملف المياه.‏ وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، عون ذياب، لـ”المركز الخبري ‏الوطني”، إنه “اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد المائية تعلن موعد زيارة وزيرها إلى تركيا لحسم ملف المياه المركز الخبري الوطني.

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