بطاقات الناخبين قصيرة الأمد إحدى طرق التزوير في الانتخابات القادمة - فلاح أمين الرهيمي

2021/06/20 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي استعمال بطاقات (البايومتري) في الانتخابات إحدى الوسائل التي تمنع التزوير وقد ولدت من رحم الدماء والجراح التي سالت من ثوار انتفاضة الجوع والغضب لفترة استمر نضالاتها لأكثر من سنة واحدة وكلفت خزينة الدولة عدة ملايين من الدولارات ..



إذن ما فائدة الضحايا والدماء والجراح إذا استعملت حوالي مليونين بطاقة انتخابية قصيرة الأمد التي ستصبح إحدى وسائل التزوير وتعيدنا إلى ذكريات انتخابات عام / 2018.



والمؤلم وال ......





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