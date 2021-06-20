((( نعم لنشر الثقافة القانونية ....مهمة انسانية ومهنية ....)))) محكمة قضاء الموظفين ....... - رزاق حمد العوادي

2021/06/20 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رزاق_حمد_العوادي اولا الاختصاص ......



1...تختص بالفصل .....



في الدعاوى التي يقيمها الموظف للنظر في الدعاوى ...التي يقيمها الموظف او وكيلة للنظر على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 2..



تختص بالنظر في دعاوى الموظفين الناشئة عن حقوق الخدمة بموجب .قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 ......





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