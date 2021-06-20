....المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي .........!!!!!! حماية الطفولة في العراق.........مسوؤلية من.............!!!!!. - رزاق حمد العوادي

2021/06/20 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رزاق_حمد_العوادي .والدور الانساني والقانوني للاتحادات والنقابات والمنظمات ...



للنهوض بهذا الواقع ......انة نداء المواطنة ....



والقيم والمروئة .....



والخلق الكريم ...لنصرة اطفال الفراتين ....بابداء الرائ والاقتراحات والاستنتاجات ....وهو المطلوب .....!!!!:-: -أن الهدف الأساسي من أعداد هذا البحث هو التأكيد على المبدأ العام ( معاً من أجل أطفال العراق ) ومن خلال دعم وتعزيز حقوق الطفل وبالشك ......





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