2021/06/20 | 11:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ المخرج الكوردي سهیم عمر خليفة تصوير الفيلم الروائي الطويل "ميسي بغداد" في إقليم كوردستان، بعد أن حقق نسخة قصيرة من الفيلم نجاحاً باهراً ونال 60 جائزة عالمية.

وخصص للفيلم ميزانية قدرها نصف مليون دولار بتمويل من بلجیكا، هولندا، ألمانیا وإقليم كوردستان.

وبدأ تصوير الفيلم منتصف الشهر الجاري، على أن ينتهي في تموز المقبل بمحافظتي أربيل ودهوك.

فريق العمل التقني للفیلم من اقلیم کوردستان، بلجیکا وهولندا، ویشارك الممثلون حسین حسن، زهراء غندور، اثیر عادل وعادل عبدالرحمن دور البطولة.

ویتم الانتاج من قبل هیندریك فیرتە عن طریق شرکة (A Team Productions) من بلجیکا، محمد اکتاش عن طریق شرکة (Mitos Film) من المانیا وکل من هولندا واقلیم کردستان یشارکون في انتاجها.

وسیتم توزیع الفیلم من قبل اقوی شرکة توزیع الافلام في اوروبا وهي شرکة (Wild Bunch).

وانتج الفیلم القصیر عام 2012 ونال خلیفة شهرة عالمية لاخراج الفیلم، وکان ضمن الافلام العشرة المرشحة في القائمة القصیرة للافلام المرشحة لجائزة اوسکار كأفضل فیلم قصیر.

ويروي الفيلم قصة طفل من ذوي الاحتیاجات الخاصة من بغداد ويكن حبا كبيرا لکرة القدم واللاعب العالمي لیونیل میسي.

وکان للفیلم دور کبیر للقاء بطله بنجم نادي برشلونة الاسباني، لیونیل میسي ونال دعما ومساعدة من قبل مؤسسة خیریة بریطانیة وصنع له قدما صناعيا في ایران بعد فقده سابقا.

ونال المخرج سهیم عمر خليفة عام 2017 دعما من دائرة السینما في بلجیکا لتحویل سیناریو الفیلم من فیلم قصیر الى فیلم روائي طویل ودعمە لانتاج الفیلم عام 2019.

الفیلم سیکون ثاني فیلم طویل للمخرج بعد فیلم "زاغروس" الذي نال 12 جائزة عالمیة، منها الجائزة الرئیسیة في الدورة الرابعة والاربعین لمهرجان غینت في بلجیکا.

سهیم خلیفة یحمل الجنسیة البلجیکیة ویعیش هناك ویتم دعم افلامه من قبل بلجیکا وعدد من الدول الاوروبیة ونال من خلال افلامه القصیرة "ارض الابطال"، "میسي بغداد" و"الصیاد السيئ" اکثر من 120 جائزة في المهرجانات العالمیة.

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