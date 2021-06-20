خام البصرة الخفيف يسجل ارتفاعًا جديدًا

2021/06/20 | 11:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادشهد سعر خام البصرة الخفيف، اليوم الاحد، ارتفاعًا جديدًا، ليسجل أعلى سعر في منظمة أوبك، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية قبل إغالقه سجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر آلسيا 20.73 دوالرًا للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 51.0 ،%فيما انخفض خام البصرة الثقيل إلى 46.68 دوالرا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 00.2%.وسجل …

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