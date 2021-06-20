2021/06/20 | 11:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرجحت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، المصادقة على اسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة خلال الاسبوع الحالي.وقال مدير الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان، في تصريح له ان “سبب تأخير المصادقة على اسماء المرشحين لغاية الان، يرجع الى أن قانون الانتخابات يقضي بارسال الاسماء الى الجهة التي تحدد اهلية المرشح من عدمها”، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تحدد موعد المصادقة على اسماء المرشحين للانتخابات first appeared on النور نيوز.

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