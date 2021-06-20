سياسي مستقل يطالب مجلس الخدمة الاتحادي بتسريع اجراءاته لتعيين الخريجين في الشركات الحكومية الرابحة

2021/06/20 | 11:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالب السياسي المستقل ثائر منير الزبيدي مجلس الخدمة الاتحادي بسرعة تعيين الخريجين في الشركات الحكومية الرابحة في وزارة النفط والوزارات الاخرى .وقال في بيان صحفي ان : هناك شركات رابحة لاتقتصر فقط على وزارة النفط وانما هناك ايضا في وزارة التجارة بالامكان استيعاب عدد اضافي من الخريجين واصحاب الاختصاص فيها.واضاف الزبيدي ان : على الحكومة العمل على تقليل الاعتماد على العمالة الاجنبية الا في حالات الاختصاص والخبرات غير الموجودة في البلاد وخصوصا في مجال النفط والطاقة والاعتماد على الخريجين واصحاب الشهادات بدلا من افتراشهم الارض معتصمين او العمل بمهن لاتتناسب مع وضعهم وشهاداتهم.واكد ان مجلس الخدمة الاتحادي يشهد تأخيرا في اجراءاته على الرغم من الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها وفق قانونه الذي تم تشريعه من قبل مجلس النواب.وشدد على ضرورة البدء الفوري في التعيينات بالشركات الرابحة واستيعاب الاعداد اللازمة من اصحاب الاختصاص كمرحلة اولى./انتهى3

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