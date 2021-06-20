بمباريات الامم الاوربية اليوم.. ايطاليا لتعزيز الصدارة.. وويلز للتأهل للدور الثاني

2021/06/20 | 11:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تقام في الساعة 7 من مساء اليوم الاحد مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الاولى من بطولة الامم الاوربية بكرة القدم.ويلتقي في نفس الوقت ايطاليا وويلز على ملعب الاولمبيكو في روما ..وسويسرا وتركيا على ملعب العاصمة الاذرية باكو.ويتصدر المنتخب الايطالي المجموعة برصيد 6 نقاط بفوزه على كل من تركيا وسويسرا بثلاثية نظيفة على التوالي.وياتي بعده منتخب ويلز برصيد 4 نقاط من تعادل مع سويسرا بهدف لمثله وفوز على تركيا بهدفين دون رد.بينما يمتلك المنتخب السويسري نقطة واحدة من تعادل مع ويلز وخسارة امام ايطاليا ..ويتذيل المنتخب التركي ترتيب المجموعة بدون نقاط من خسارتين امام ايطاليا وويلز.ويكفي منتخب ويلز التعادل مع منتخب ايطاليا لمرافقته للدور الثاني من البطولة./انتهى3

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