الامن العراقي يلقي القبض على إرهابي في احدى سيطرات الأنبار

2021/06/20 | 11:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاحد، القبض على احد المطلوبين وفق المادة ١/٤ ارهاب في سيطرة جسر البو عيثة بمحافظة الانبار غربي البلاد....

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