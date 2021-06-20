مليار جرعة بسرعة الصاروخ.. الصين تعلن حصيلة اللقاحات المنتجة

2021/06/20 | 11:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة الصينية، الأحد، أن بكين أعطت حتى الآن أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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ولم تحدد وزارة الصحة الصينية في بيان لها (20 حزيران 2021)، نسبة السكان الذين تطعّموا بشكل كامل، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

ويمثل عدد الجرعات المحقونة في الصين أكثر من ثلث المجموع العالمي من الجرعات المعطاة.

وكان عدد الجرعات المعطاة في العالم قد تجاوز الجمعة عتبة 2,5 مليار، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

وبحسب مرصد جامعة جونز هوبكينز لوباء كوفيد-19 في العالم، فقد بلغ عدد الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم 2,571,541,139 جرعة.

وأعطت الولايات المتحدة ما يصل إلى 316,653,275 جرعة لقاح لمواطنيها، بينما أعطت الهند، التي يزيد عدد سكانها على 1.4 مليار نسمة، 276,693,572 جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا.

ووفقا لمرصد جامعة جونز هوبكينز أيضا، فقد أعطت البرازيل 80,975,108 جرعة لقاح، بينما أعطت بريطانيا 74,377,154 لقاح.

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