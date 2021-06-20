العبادي يبدي غضبه ويهدد هذه الجهات بالمحاسبة

2021/06/20 | 11:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى المكتب الاعلامي لزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، الاحد، الاتهامات التي وجهت للعبادي حول علاقته بتفاصيل عقار تم اخراج مستأجريه مؤخرا.

وذكر المكتب في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه (20 حزيران 2021)، انه "انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي رابط يظهر فيه اشخاص يعرضون مشكلتهم الخاصة المتمثلة بإخراجهم من مكان مستأجر من قبل أصحاب العقار، وقد ذكروا إسم الدكتور حيدر العبادي بالقدح والتعريض والاتهام الباطل، وأقحموا إسمه كذبا وبهتانا، في حين لا علاقة له بالمشكلة او العقار المذكور لا من قريب ولا من بعيد".

واضاف البيان، ان "العبادي دعا المؤسسات القضائية والحكومية إلى التحقيق السريع والشامل بادعاءات أصحاب المشكلة، لإحقاق الحق إن كان لهم أو عليهم"، مؤكدا انه "سيتم مقاضاة من ظهروا بالفديو، بتهم السب والقذف والتشهير والاتهام والبهتان، ليتحملوا مسؤولية فعلهم، أو الاعتذار علنا، فلا يجوز إساءة استخدام الحرية بالقذف والاتهام بالباطل".

واشار الى انه "لا نريد سوى العدل لنا ولغيرنا، ولا نقبل بالكذب والبهتان والقذف أن يكون لغة تعامل".

N.A

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