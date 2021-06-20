2021/06/20 | 11:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن خلال لقائه بوتين في جنيف © توزيع مشترك/اف ب موسكو (أ ف ب) – توجه السفير الروسي لدى واشنطن الذي استدعته موسكو للتشاور في آذار/مارس، إلى الولايات المتحدة الأحد لاستئناف مهامه في ما يمثل واحدة من نتائج القمة الأخيرة بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين.وقالت وكالات الأنباء الروسية إن الطائرة التي تقل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أولى نتائج قمة بايدن وبوتين: السفير الروسي يعود الى واشنطن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أولى نتائج قمة بايدن وبوتين: السفير الروسي يعود الى واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).