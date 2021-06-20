2021/06/20 | 11:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / المركز الخبري الوطني اجرى وفد من العتبة العباسية، اليوم الإثنين، زيارة الى محافظة ذي قار، تلبية للدعوة التي قدمتها ‏الحكومة المحلية في ذي قار اثناء زيارتها الاخيرة لكربلاء المقدسة‎.‎ وقال النائب الاول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد العتبة العباسية يلبي دعوة حكومة ذي قار ويزور المدينة الصناعية المركز الخبري الوطني.

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