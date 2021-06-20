الإطاحة بخمسة إرهابيين في ديالى

2021/06/20 | 11:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على خمسة ارهابيين ينتمون لداعش في ديالى.

وقالت الوكالة في بيان، انه "في اطار الجهود المتواصلة لمتابعة العناصر الارهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من القاء القبض على خمسة ارهابيين مطلوبين وفق مذكرات توقيف حسب أحكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش بما يسمى قاطع ديالى".

واضافت، أنه "تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

PUKmedia وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية

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