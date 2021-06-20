الاستخبارات تلقي القبض على خمسة ارهابيين في ديالى

2021/06/20 | 11:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على خمسة ارهابيين في محافظة ديالى.وقالت الوكالة في بيان، ان “مفارزها تمكنت من القاء القبض على (٥) ارهابيين مطلوبين وفق مذكرات توقيف حسب أحكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش بمايسمى قاطع ديالى”.وأضافت “وقد تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية […]

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