القبض على 5 إرهابيين ينتمون لداعش في ديالى

2021/06/20 | 12:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الاعلام الامني، أن وكالة الاستخبارات تلقي القبض على (5) ارهابيين ينتمون لداعش في محافظة ديالى.وذكرت الخلية في بيان أنه “في اطار الجهود المتواصلة لمتابعة العناصر الارهابية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على (5) ارهابيين مطلوبين وفق مذكرات توقيف حسب أحكام المادة (4/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش بمايسمى قاطع ديالى “.

واضافت “تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

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