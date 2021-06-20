2021/06/20 | 12:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية، اليوم الاحد، القبض على خمسة إرهابيين ينتمون لداعش في ديالى .

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) :ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على (٥) ارهابيين مطلوبين وفق مذكرات توقيف حسب أحكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش بمايسمى قاطع ديالى".

وأضافت، أنه "تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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