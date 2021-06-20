2021/06/20 | 12:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، بضبط كدس من المواد المتفجرة والقبض على عصابة ‏للخطف والسرقة وتجارة المواد المخدرة في العاصمة بغداد.‏ ‎ ‎وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط كدس مواد متفجرة والإطاحة بعصابة للخطف والسرقة والمخدرات ببغداد المركز الخبري الوطني.

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