قائممقام الموصل : ثلاثة مشاريع كبرى للمنطقة القديمة ستجعلها من أجمل المناطق في عموم المحافظة

2021/06/20 | 12:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلن قائممقام الموصل زهير الاعرجي عن وجود ثلاثة مشاريع كبرى داخل الموصل القديمة ستجعلها اجمل المناطق في مدينة الموصل ."وقال الاعرجي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان" الايام المقبلة ستشهد تنفيذ ثلاثة مشاريع كبرى للمنطقة القديمة ضمن خطة الاعمار التي اعدتها نينوى ستحول المدينة القديمة اجمل مناطق الموصل بعد ان دمرتها عصابات داعش الارهابية وجعلت منها ساحة كبيرة للقتال خلال اعادة وتحرير مدينة الموصل "واضاف الاعرجي ان :هذه المشاريع ستكون مشاريع حيوية وسكنية وسياحية وستجعل الموصل القديمة اجمل المناطق ،حيث تستعد الفرق الهندسية الان وعدد من شركات الاعمار للبدء بهذه المشاريع "/انتهى

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