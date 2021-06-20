القبض على (٥) ارهابيين ينتمون لداعش في ديالى

2021/06/20 | 12:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الامني القبض على خمسة ارهابيين ينتمون لداعش في ديالى.وذكرت في بيان : ان مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القت القبض على (٥) ارهابيين مطلوبين وفق مذكرات توقيف حسب أحكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش بمايسمى قاطع ديالى .واضاف انه : تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم./انتهى3

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