اعتداء على مديرة مدرسة أثناء الدوام الرسمي في البصرة والشرطة تتدخل

2021/06/20 | 12:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، القبض على متورطين بالاعتداء على مديرة مدرسة في محافظة البصرة.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 حزيران 2021)، إنه "تمكنت مفارز مركز شرطة الهادي في محافظة البصرة من القاء القبض على المتهمين الذين اعتدوا على مديرة مدرسة أثناء مزاولتها لمهامها في المدرسة".

وأضاف، "حيث تهجم المتهمون على المديرة بسبب خلاف عائلي، ليتم القبض عليهم من خلال تنفيذ أمر قبض قضائي وفق المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات العراقي".

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