وزارة العمل تعلن شمول 570 ألف عامل بالضمان الاجتماعي

2021/06/20 | 12:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، عن ارتفاع عدد العمال المضمونين من 250 ألف عامل إلى 570 ألف عامل خلال الفترة الماضية، فيما اعلنت اطلاق برنامج لدعم الشباب بالتنسيق مع منظمة “اليونيسيف”.وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض ، في تصريح صحفي، إن “الوزارة أطلقت عدداً من …

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