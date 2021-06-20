2021/06/20 | 12:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 6 دقیقة

390 مشاهدة

أقدم شاب تونسي في منطقة “ قرمبالية“ في محافظة نابل على اغتصاب جارته العجوز بعد اقتحام منزلها، وبحضور زوجها الكفيف.

وأكد مصدر أمني بحسب وسائل اعلام اردنية، أن الوحدات الأمنية في منطقة "قرمبالية" قامت بتوقيف الشاب الذي يبلغ من العمر 30 عاما، بعد ساعات من اقتحام منزل جارته وقيامه باغتصابها.

وأضاف المصدر، أن "الشاب عاد الى الحي الذي يسكنه فجرا بعد سهرة ماجنة تناول فيها المسكرات، حيث قام باقتحام منزل جارته البالغة من العمر ستين عاما ثم اغتصبها".

واشار الى ان "النيابة العامة أمرت بالاحتفاظ بالشاب وفتح تحقيق قضائي بشأنه".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاب يغتصب جارته العجوز بحضور زوجها ''الكفيف'') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاب يغتصب جارته العجوز بحضور زوجها ''الكفيف'') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).