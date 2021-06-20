2021/06/20 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. أصحاب العقود في الشركات النفطية يغلقون مبنى المحافظة للمطالبة بتثبيتهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. أصحاب العقود في الشركات النفطية يغلقون مبنى المحافظة للمطالبة بتثبيتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).