الولايات المتحدة تحيي بمسيرات وخطب ذكرى انتهاء العبودية

2021/06/20 | 12:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع في حديقة في ليمارت بارك ضاحية لو أنجليس بمناسة الاحتفال بذكرى انتهاء العبودبة في الولايات المتحدة في 19 حزيران/يونيو 2021 © اف ب باتريك فالون نيويورك (أ ف ب) – من المسيرات إلى حفلات الشواء والموسيقى والخطب، احتفلت الولايات المتحدة بالذكرى السنوية لانتهاء العبودية فيها في يوم أعلن عطلة فدرالية مؤخرا، بعد مرور […]

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