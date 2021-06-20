رئيس الحكومة الليبية يعلن فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب

2021/06/20 | 12:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أنه سيفتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها اليوم.

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