الاتحاد الوطني يعيد الأمل لمستشفى الأمل

2021/06/20 | 12:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعاد الاتحاد الوطني الكوردستاني عبر دعمه المتواصل من قبل الرئاسة المشتركة والفريقين الحكومي والبرلماني الامل لمستشفى الامل (هيوا) لمعالجة المصابين بالسرطان في مدينة السليمانية.

لاهور شيخ جنكي: استمرار مهام مستشفى هيوا مسؤولية اخلاقية

اكد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، عن تفعيل جميع الجهود من اجل مستشفى هيوا للامراض السرطانية في محافظة السليمانية.

وكان لاهور شيخ جنكي قد تفقد مستشفى هيوا للاطلاع عن كثب للاوضاع الصحية والعقبات التي تواجه مهامه.

وقال الرئيس المشترك للصحفيين: ان المستشفى يقدم خدماته الى جميع مناطق العراق وكوردستان، وبقاء المستشفى مسؤولية الجميع، موضحا، ان توفير مستلزمات مستشفى هيوا للامراض السرطانية مسؤولية حكومتي الاقليم والاتحادية.

واضاف: ان استمرار خدمات المستشفى وتوفير مستلزمات مسؤولية اخلاقية، مؤكدا ان الاتحاد الوطني لن يسمح بمنح المستشفى للقطاع الخاص، كما ان حكومة اقليم كوردستان ستواصل دعمها للمستشفى، مطمئنا الجميع ان الاتحاد الوطني الكوردستاني سيفعل جميع جهوده الادارية والسياسية لدعم المستشفى ودوامه خدمة للمرضى.

لن نسمح بتحويل المشكلة في المستشفى الى مسألة سياسية

واضاف الرئيس المشترك: لن نسمح بتحويل المشكلة في المستشفى الى مسألة سياسية او تسليمها الى القطاع الخاص، ان المستشفى هي شدة ورد فقيد الامة الرئيس مام جلال الى مدينة السليمانية.

واعرب الرئيس المشترك عن قلقه حول المحاولات خلال السنوات الماضية التي حاولت اهمال وتهميش القطاع العام في المجال الصحي وتغيير مساره نحو القطاع الخاص، مبينا ان هذه المسألة بعيدة عن اسس الاشتراكية الديمقراطية وتتسبب بوقوع الضرر على المواطنين المتعففين، واننا كاتحاد وطني كوردستاني سنقف وبشتى الطرق جميع تلك المحاولات، ولن نسمح ان تقع المستشفى وان تكون بلا أمل او ان يقع الضرر على المرضى.

وتعهد لاهور شيخ جنكي، بتقديم المساعدة والدعم، مؤكدة انه وما عدا الشأن الداخلي، سيعمل على الاتصال بالجهات ذات العلاقة في الحكومة العراقية بمساعدة ودعم هذا المستشفى، لانه وبحسب احصائيات المستشفى، ان اغلب المرضى المراجعين، هم من المحافظات العراقية الاخرى.

كما وأكد على ضرورة ارجاع حصة السليمانية ومستشفى هيوا من ايرادات صندوق التبرعات لمرضى السرطان في اقليم كوردستان، الى سابق عدها وان تصرف في وقتها وبذل الجهود في زيادتها، مشددا على ضرورة صرف اموال الشركات الموفرة لادوية مرضى السرطان، بالتوازن وبشكل متساوي بين محافظات اقليم كوردستان، وعلى الشركات التعاون بنفس طويل مع القطاع الصحي وعدم وضع العراقيل امام المستشفيات الخاصة بامراض السرطان.

قوباد طالباني يتابع اوضاع مستشفى هيوا بنفسه

اكد عضو لجنة الصحة في برلمان كوردستان لقمان وردي، ان قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يتابع المشاكل التي ظهرت مسشتفى هيوا عن كثب ويشرف على معالجتها.

واضاف: ان هذه الخطوة ودعم مستشفى هيوا من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني خطوة ايجابية مهمة والاتحاد الوطني هو الداعم الرئيسي للقطاع الصحي في اقليم كوردستان.

كتلة الاتحاد الوطني تتابع مشاكل مستشفى هيوا

واوضح لقمان وردي ان الانباء التي تحدثت عن مستقبل مستشفى هيوا لمعالجة المصابين بالسرطان في مدينة السليمانية غير صحيحة هناك اجراءات ادارية لصرف مستحقات العاملين في المستشفى.

واضاف: ان كتلة الاتحاد الوطني تتابع معالجة مشاكل مستشفى هيوا عن كثب لان هذه المستشفى لاتخدم المواطنين في اقليم كوردستان فقط بل المصابين بالسرطان من جميع المحافظات الاخرى.

الاتحاد الوطني لن يساوم على مستشفى هيوا

واكد وردي ان زيارة الميدانية للرئيس المشترك والمتابعة المكثفة من قبل الفريقين الحكومي والبرلماني لمشاكل التي ظهرت في مستشفى هيوا دليل على اهتمام الاتحاد الوطني بالمستشفى وتطويرها نحو الافضل في المستقبل.

واوضح: الاتحاد كحزب او الفريقين الحكومي والبرلماني لن يساوم ابداً على مستشفى هيوا باي شكل من الاشكال وسيعمل على تطويرها نحو الافضل لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

زيارة ميدانية مهمة

من جانبه شكر الدكتور صباح هورامي الاتحاد الوطني الكوردستاني على دعمه المتواصل للقطاع الصحي بشكل عام ومستشفى هيوا بشكل خاص.

وقال الدكتور صباح هورامي المدير العام لصحة السليمانية: ان الزيارة الميدانية للرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني الى مستشفى هيوا خطوة مهمة لدعم المستشفى، مشيرا الى انه وبعد الدعم والمساندة من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني يجري العمل على معالجة المشاكل.

شكر واشادة بمواقف الاتحاد الوطني

من جانبه، قال ياد نقشبندي مدير مستشفى هيوا خلال مؤتمر صحفي: نحن نشكر الاتحاد الوطني الكوردستاني على دعمه المتواصل لمستشفى هيوا، والاتحاد الوطني الكوردستاني كان دائما في مقدمة الداعمين للقطاع الصحي بشكل عام ومستشفى هيوا بشكل خاص.

واضاف: ان مستشفى هيوا تستقبل المرضى المصابين بالسرطان من جميع محافظات العراق وتعمل بشكل مستمر على معالجتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

واوضح: ان المشاكل التي تعاني منها مستشفى هيوا تحتاج الى عمل جدي ونحن قمنا قبل ايام بزيارة مدينة اربيل والاجتماع مع المسؤولين في حكومة اقليم كوردستان لذا نأمل معالجة المشاكل بشكل سريع.

PUKmedia خاص

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