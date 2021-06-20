2021/06/20 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غدا..العراق يسجل أعلى درجات الحرارة منذ دخول الصيف

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